Клещенко после ухода из «Турана» подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ

Российская «Родина», вышедшая в ФНЛ, подписала контракт с защитником Александром Клещенко.

Последним клубом 26-летнего игрока был туркестанский «Туран».

Также россиянин играл в Казахстане за «Тобол» и «Ордабасы».

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