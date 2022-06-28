Айдын «Танк» Кодеков проведет бой с бойцом Fight Night

Теги MMA Sports.ru - Казахстан EFC Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

На совместном турнире Naiza и EFC, который пройдет в Актау 16 июля, свой третий бой в рамках казахстанской лиги проведет Айдын «Танк» Кодеков (12-4).

Его соперником станет россиянин Магомед Аль-Абдуллах (9-1-1), который имеет опыт выступления в одной из сильнейших лиг России AMC Fight Night.

Напомним, что турнир в Актау возглавит бой за титул временного чемпиона лиги Хабиба Нурмагомедова между казахстанцем Дауреном Ермековым и россиянином Хамзатом Хирамагомедовым.

 

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