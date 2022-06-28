Портал Meta-ratings.kz сообщил, что грузинский форвард Элгуджа Лобжанидзе может перейти в «Кызыл-Жар».
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В Казахстане он играл за «Тараз», «Кайсар» и «Тобол».
Сообщается, что команда из Петропавловска ищет усиление перед матчами квалификации Лиги конференций.
Последним клубом 29-летнего экс-нападающего сборной Грузии было «Динамо» из Батуми.
Статистика Лобжанидзе здесь.
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