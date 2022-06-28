Сын Александра Винокурова выиграл чемпионат Казахстана U-23

Сын Александра Винокурова Николя выиграл чемпионат Казахстана U-23 по велоспорту на шоссе.

Результат Винокурова-младшего на дистанции в 157,5 километра составил 3 часа, 44 минуты и 16 секунд.

Второе место занял Ильхан Достиев (+00:39), третье – Оркен Сламжанов (+00:58).

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