Экс-спортивный директор «Кайрата» возглавил «Зарю» из Луганска

Бывший спортивный директор «Кайрата» Патрик ван Леувен стал главным тренером луганской «Зари».

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Нидерландский специалист работал в алматинском клубе с 2013 по 2015 годы. При нем были подписаны контракты с Исаэлем, Жераром Гоу, Исламбеком Куатом и другими будущими звездами команды.

После завершения сезона-2015 он отправился в «Маккаби» из Тель-Авива, где сперва занимался работой академии, а затем начал тренировать основную команду.

До «Кайрата» ван Леувен трудился в «Фейеноорде» и донецком «Шахтере».

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