Мазбаев: «В такую жару мы не стали ждать, пока игроки устанут, и заменили их пораньше»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал ничью с «Кайратом» (1:1) в 15-м туре КПЛ.

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– В первом тайме пропустили быстрый гол со стандарта. Ребята старались и шли вперед. В результате они забили гол и сравняли счет. Во втором тайме мы изменили игру. В такую жару мы не стали ждать, пока игроки устанут, и заменили их пораньше. Получилось хорошо. А в конце матча было два-три хороших шанса забить. Но иногда не хватало удачи и мастерства. Мы могли выиграть или проиграть игру.

– Вы включили Ермека Куантаева с первой минуты. Как думаете, насколько хорошо он смог влиться в основной состав?

– Максат Амирханов, играющий на этой позиции, получил травму. Алекс Джуниор приехал с расположения своей страны. Понятно, что он устал. Ермек опытный игрок. Мы проанализируем, насколько он был полезен в этой встрече. Но то ли потому, что он давно не играл, то ли из-за погоды... Он игрок, который может играть на более высоком уровне.

– Погода на юге страны сейчас очень жаркая. Есть просьбы фанатов о назначении встреч на 20:00 или 21:00 часов вечера. Что думаете об этом?

– Конечно, это было бы правильно. Думаю, это сложно не только футболистам, но и болельщикам. До нас доходят слухи, что ближайшие матчи будут назначены на 20:00. На юге можно играть даже в 21:00. Я думаю, что в этом вопросе учитываются и съемки телеканала.

– Сегодня Денис Кавлинов впервые сыграл в основном составе. Мухамеджан Сейсен остался в резерве. Это тактика на матч?

– Мухамеджан повредил палец четыре дня назад. Он не принимал участие в тренировках. Мы выпустили Дениса, чтобы избежать дальнейших травм. Он сыграл очень хорошо, видно, что опытный. Игра ногой тоже была успешной. В целом доволен.

После 13 сыгранных игр «Тараз» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата.

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