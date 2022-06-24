Первая ракетка мира Медведев сыграет на турнире ATP в Нур-Султане

Первая ракетка мира Даниил Медведев подтвердил участие на Astana Open в этом году.

«Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира», - заявил российский теннисист.

Турнир категории ATP 250 пройдет с 18 по 25 сентября.

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