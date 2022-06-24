«Самрук-Қазына» объяснила высокие зарплаты игроков «Барыса»

Фонд «Самрук-Қазына» объяснил, чем обусловлены высокие зарплаты хоккеистов «Барыса».

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Деньги, направляемые «Самрук-Қазыной» на развитие спорта, выделяются фонду поддержки индустрии туризма и спорта при министерстве культуры и спорта РК, который распределяет средства самостоятельно.

«Фонд гордится успехами профессионального спорта в Казахстане и хочет, чтобы он был конкурентоспособен на международной арене. Для этого труд и талант спортсменов должны соответствующе оплачиваться. При этом важно, чтобы траты на спорт не замалчивались», – пояснили также в пресс-службе.

Ранее в интернете возмутились размерами контрактов игроков «Барыса». Так, зарплата Линдена Вея по новому соглашению составит около миллиона долларов за сезон.

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