Аким Абайской области подтвердил новость о возрождении «Елимая»

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев подтвердил, что ведется работа по возрождению «Елимая».

При этом, аким отметил, что работа эта велась еще до его назначения и он не против поддержать развитие футбола в регионе.

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