Москаленко может возглавить «Шахтер» (Metaratings)

Экс-тренер «Тобола» Александр Москаленко может возглавить карагандинский «Шахтер». Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

Москаленко рассматривают в качестве замены российскому специалисту Константину Емельянову, который на текущий момент является исполняющим обязанности главного тренера «Шахтера».

У Емельянова есть варианты с трудоустройством на родине, где в его услугах заинтересованы несколько клубов ФНЛ.

В «Шахтере» существуют проблемы с финансированием. Эта ситуация может сказаться на дальнейшем пребывании некоторых лидеров «горняков» в команде.

Развитие событий вокруг Москаленко и «Шахтера» зависит от того, поможет ли руководство Карагандинской области в решении нынешних проблем клуба.

Москаленко является уроженцем Карагандинской области. Начинал игровую и тренерскую карьеру в «Булате» из Темиртау.

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