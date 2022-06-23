В федерации шахмат опровергли заявление Асаубаевой о 3 млрд тенге

Заместитель президента Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов прокомментировал высказывание казахстанской чемпионки Бибисары Асаубаевой о 3 млрд тенге.

Он заявил, что федерация не планирует «муссировать это заявление, которое уже опровергли на всех официальных уровнях». Садвакасов также отметил, что несмотря на возникшую ситуацию, они ценят Асаубаеву как профессионала с огромным талантом и потенциалом.

«Хотим заверить общественность, что 3 млрд тенге или любую другую сумму мы вчера и тем более сегодня на встрече не просили. Обсуждалась концепция развития шахмат, которую мы подготовили и сегодня доложили главе государства. В рамках нашей концепции мы будем стремиться открывать шахматные классы и секции в каждой сельской школе, чтобы каждый сельский школьник имел доступ к шахматному образованию. Будем внедрять шахматы как факультативный предмет, что сегодня было поддержано Президентом. Будет комплексно поддерживать мужскую и женскую сборную, участием в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, получением грантов и стипендий, привлечением лучших тренеров», – заявил Садвакасов.

Напомним, 21 июня казахстанская чемпионка мира по шахматам Бибисара Аусабаева сообщила, что руководство КФШ привело ее выпрашивать 3 млрд для нужд федерации, сделав из «чемпионок попрошаек».

💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑

Тошич не забил пенальти в ворота «Каспия», но «Тоболу» повезло – Тайкенов тоже ошибся при ударе с точки

Магомедшарипов связан с Казахстаном: дружит с футболистом сборной, переживал за январские события и тренировался с Резниковым и Оспановым

КПЛ вернулась после матчей сборных: «Астана» разгромила «Аксу», в Атырау болельщики подрались с гостями из Актобе, а Мокин не пропустил пенальти в свой день рождения