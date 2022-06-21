1XBET поддерживает Федерацию настольного тенниса РК

Компания 1XBET и республиканская Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве, в рамках которого главный спонсор спортивных эмоций будет активно поддерживать развитие малой ракетки в Казахстане.

«Мы рады, что у нас появилась еще одна возможность сделать колоссальный вклад в развитие спортивного сектора страны. Настольный теннис является одним из перспективных и интересных видов спорта с большим будущим. В ближайшее время мы планируем вместе с федерацией организовать отдельный турнир от 1XBET с хорошим призовым фондом. Наша задача – привлечь больше молодых спортсменов и раскрыть новые таланты», – отметили представители компании.

Активное развитие настольного тенниса в республике началось в 1955 году, тогда же открылась Федерация настольного тенниса Казахской ССР. Сейчас в стране функционируют 9 филиалов и 17 региональных Федераций настольного тенниса.

Сегодня теннисисты Казахстана успешно выступают на международной арене: на чемпионате Азии 2021 года мужская и женская сборные впервые вошли в финальную восьмёрку континента. Лидер нашей команды Кирилл Герасименко (Нур-Султан) занимает 26-е место в мировом рейтинге, а Алан Курмангалиев (Караганда) разместился на первой строчке среди 15-летних спортсменов.

По данным Международной федерации настольного тенниса, в мире около 300 миллионов человек играют в этот олимпийский вид спорта, а в Казахстане около 200 тысяч.

Также стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса РК и по сей день является большим любителем малой ракетки.

«Одна из основных задач Федерации – популяризация настольного тенниса в нашей стране, придание этому виду спорта массового характера. Также важна организация обмена опытом и лучших практик в сфере развития настольного тенниса», – отмечал президент в одном из интервью.

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