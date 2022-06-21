«Туран» может остаться без легионеров. В клубе сокращают зарплаты (Vesti.kz)

Портал Vesti.kz сообщил, что «Туран» объявил игрокам о массовом сокращении зарплат.

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Туркестанский клуб предложил футболистам пойти на добровольное снижение окладов из-за непростой финансовой ситуации.

«Максимальная зарплата, которую может платить клуб, составляет один миллион тенге в месяц. Это в несколько раз меньше, чем было прописано в контрактах», – пишет источник.

Сообщается, что легионеры близки к уходу из клуба. В таком случае ставка тренерского штаба будет сделана на местных воспитанников.

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