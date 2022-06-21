Мазбаев о матче с «Ордабасы»: «Наши игроки остались без игровой практики»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал поражение в 14-м туре КПЛ от «Ордабасы» (2:3).

– Ввиду образовавшегося перерыва и вызовов в сборные страны, наши игроки остались без игровой практики и должного тонуса. В первые 20 минут матча потеряли концентрацию и пропустили три гола. Но благодарю ребят за то, что сумели собраться и вернуться в игру. Второй тайм провели более слаженно, сократили разрыв в счете до минимума и могли даже добиться ничьей, если бы использовали последний шанс. Поздравляем соперника с этой победой, мы же будем продолжать работать над ошибками.

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