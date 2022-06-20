Исполняющий обязанности тренера «Шахтера»: «Нужно играть так два тайма, как мы играли в первом»

Исполняющий обязанности главного тренера карагандинского «Шахтера» Константин Емельянов прокомментировал поражение от «Кызыл-Жара» в 14-м туре КПЛ.

– Понравился первый тайм в нашем исполнении, он выдался достаточно хорошим. Что касается соперника, то он нас немного удивил, вышел на игру в другой схеме. Но несмотря на это мы играли лучше в первой половине встречи. Забили гол, нужно было забивать еще, потому что нашей команде одного мяча мало не только для победы, но и для ничейного результата.

В перерыве попросили ребят выйти с таким же желанием, мобилизовано, но получилось наоборот, пошла обратная реакция. Последовали глупые ошибки в нашем исполнении, нельзя так сохранять так мячи, это уже индивидуально от защитников зависит. Мы говорим, что защитник должен играть надежно, чтобы не привозить такие моменты, голы. Решил сыграть иначе, из-за этого получили необязательный гол и все расклеилось. Хотя при счете 1:1 мы могли забивать и выходить вперед, у Муртазаева было пару хороших моментов. Но, к сожалению, проиграли.

Нужно играть так два тайма, как мы играли в первом. Но видимо кто-то это не услышал, может по другим моментам кто-то не сыграл должным образом, не хочу распространяться сейчас.

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