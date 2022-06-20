Али Алиев: «После долгой паузы было тяжело втягиваться в чемпионат»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев высказался о победе над «Шахтером» (2:1) в 14-м туре КПЛ.

– Да, после долгой паузы связанной с играми сборной, я бы хотел лично поблагодарить всех футболистов, которые были задействованы в играх за сборную страны. Для казахстанского футбола эти ребята сделали подвиг. После долгой паузы было тяжело втягиваться в чемпионат. Никакие контрольные матчи не сравнятся с тем, что происходит в чемпионате. Чемпионат – это стрессовая ситуация. Кто-то перегорает, а кто-то допускает в каких-то моментах глупые ошибки. Поэтому, начало матча было довольно сумбурным. Плюс мы чуть-чуть постарались перестроиться в схеме, которая могла бы преподнести сюрприз соперникам. Но, к сожалению, не получилось. После пропущенного гола мы перестроились, обрели спокойствие, почувствовали уверенность в своих силах. Соответственно, после этого пошли те моменты, которые мы наигрываем на тренировках.

Всех ребят и наших болельщиков, я поздравляю с этой значимой победой! Плюс ко всему, нас ждут игры в Лиге конференций. Об этом мы тоже помним.

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