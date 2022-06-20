Нападающий «Ордабасы» Садовский: «Мы сегодня очень хотели порадовать всех своей победой»

Нападающий «Ордабасы» Всеволод Садовский высказался о победе над «Таразом» (3:2) в 14-м туре КПЛ.

– В первую очередь хочу поздравить всех наших болельщиков и жителей Шымкента с днем города. Мы сегодня очень хотели порадовать всех своей победой, и мы рады что нам это удалось. Матч показал, что нам еще есть много над чем работать и какие компоненты игры улучшать. Огромное спасибо за поддержку нашим болельщикам, а мы продолжим подготовку к следующему выездному матчу.

«Казахский человек-паук», выступление рекордсмена Гиннесса и Муратбек Касымбай в октагоне: чем запомнился Naiza 40

Гридин тащит «Хан-Тенгри» в Первую лигу. Он феерил в «Тоболе», забивал за сборную, но угас, чтобы громко вернуться через пять лет

Каким был мир, когда Мокин дебютировал в КПЛ: на свет появился Нуралы Алип, доллар = 90 тенге, а на экраны вышла первая «Матрица»