Легионер «Тобола» Аманович может перейти в «Астану» (Metaratings)

Столичная «Астана» может усилиться защитником «Тобола» Алексу Амановича. Об этом сообщил Meta-ratings.kz.

По информации источника, с приходом в костанайский клуб Милана Милановича, «Тобол» перешел на схему 4-2-3-1. При новой схеме на позиции двух центральных защитников могут сыграть Сергей Малый, Александр Марочкин, Жарко Томашевич и Алекса Аманович, однако Амановича стали использовать левым защитником.

Это не устраивает балканского футболиста, поэтому за ситуацией вокруг Амановича следят в «Астане». Отметим, Благоевич был заинтересован в трансфере защитника еще зимой 2021 года.

В текущем сезоне Аманович сыграл в 9 матчах, забил 1 гол и отметился 1 передачей.

Казахстан снова обыграл Словакию и продолжил лидировать в Лиге наций: у команды Адиева 10 очков и два матча впереди

История казахстанского боксера Ермахана Ибраимова: ходил на разборки в 90-е, выиграл Олимпиаду в Сиднее, а позже ушел в политику

Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане