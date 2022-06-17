Широбоков, Кургин и Маделхан перешли в «Кайрат»

Алматинский «Кайрат» объявил о подписании контрактов с игроками «Кайрат-Москва» – Александром Широбоковым, Львом Кургиным и Байжаном Маделханом.

Соглашения с игроками рассчитаны до конца 2024 года.

Широбоков, Кургин и Маделхан являются воспитанниками «Кайрата», а летом 2021 года перешли в «Кайрат-Москву». В составе «москвичей» Александр провел 10 матчей, Лев – 29, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей, а Байжан сыграл 34 игры, забил 5 голов и 3 голевые передачи.

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