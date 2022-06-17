Куат: «Если позвонят, то поедем в Европу. Если нет, то будем в Нур-Султане, готовиться к ответной игре с Беларусью»

Полузащитник «Астаны» и сборной Казахстана Исламбек Куат в эфире программы «1001 Түн» телеканала Qazaqstan, рассказал о предложениях из Европы.

– После игр сборной уже появились предложения из Европы?

– Никто не звонил. В Европе нет такого, чтобы после таких игр сразу звонили и звали куда-то. Если позвонят, то поедем в Европу. Если нет, то будем здесь, в Нур-Султане, готовиться к ответной игре с Беларусью.

– Исламбек, в двух матчах вы были капитаном команды. В связи с этим, тяжело ли носить на себе такую ношу?

– Эмоции тяжело сдержать. Всегда тяжело когда играет твоя команда, даже без твоего участия. Очень тяжело смотреть со стороны, когда не можешь помочь своей команде. Но не сказал бы, что тяжело быть капитаном команды.

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