Жалмагамбетов о сборной Казахстана: «Даже нефутбольные люди говорят об успехах сборной. Это не может не радовать»

Казахстанский специалист Максим Жалмагамбетов поделился своим мнением об успехах сборной Казахстана в Лиге наций.

– На данном этапе точно не нужно думать об этих стыковых матчах. Во-первых, групповой этап еще не закончился. Сейчас лучше насладиться этим успехом, который порадовал всех болельщиков в Казахстане. Сами видите, даже нефутбольные люди говорят об успехах сборной. Это не может не радовать. Это популяризирует наш футбол. Я бы не стал сейчас думать о стыковых матчах, а тем более о чемпионате Европы. Это немного неправильно.

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