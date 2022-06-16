Астанов после матча со Словакией: «Нужно сохранить первое место в группе»

Полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Эльхан Астанов рассказал о победном матче в Лиге наций против Словакии (2:1).

– Эмоции после игры самые положительные. Рады, что выиграли. Это – уже история. Спасибо большое болельщикам. Мурашки по коже. Невероятная атмосфера.

– Что дальше?

– Будем готовиться к следующим играм. Нужно сохранить первое место. Словакия – непростой соперник. Нам ведь еще предстоит сыграть в гостях против Азербайджана и взять очки в гостях. Будет сложная игра и против Беларуси дома.

– Наша оборона и вратарь – топ?

Конечно. Как и вся команда. Вратарь во многих моментах выручил, полевые футболисты бились, стелились в подкатах. Это наша общая победа – болельщиков, тренеров и игроков.

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Астанов хотел доказать, что первая победа над Словакией – не случайность. У него получилось: гол Эльхана стал победным в Нур-Султане