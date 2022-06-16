WhoScored. Алип, Астанов, Габышев, Дарабаев и Вороговский вошли в команду недели Лиги наций

Футболисты сборной Казахстана Нуралы Алип, Эльхан Астанов, Михаил Габышев, Аслан Дарабаев и Ян Вороговский вошли в команду недели дивизиона «С» по итогам четвертого тура Лиги наций по версии WhoScored.

Самую высокую оценку среди казахстанцев получил Эльхан Астанов (7.6). Затем идут Михаил Габышев (7.5), Ян Вороговский (7.4), Нуралы Алип (7.3) и Аслан Дарабаев (6.9).

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