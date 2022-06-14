Счет в Olimpbet теперь можно пополнять через Kaspi.kz

У клиентов Olimpbet появился новый способ быстро и удобно пополнять игровой счет – через приложение Kaspi.kz. Букмекерская компания и банк подписали договор о сотрудничестве, и новая функция уже доступна для пользователей.

Чтобы положить деньги на счет, нужно зайти в приложение, последовательно выбрать разделы «Платежи» – «Другое» – «Букмекерские конторы» – Olimpbet. Затем клиенту потребуется ввести номер логина в букмекерской компании и выбрать нужную сумму перевода. За один раз на счет в БК можно положить от 100 до 1 000 000 тенге. Максимальная сумма операций в месяц – 5 000 000 тенге. Обратите внимание, что логин в Olimpbet должен быть верифицирован.

Olimpbet активно развивает свой продукт и постоянно улучшает сайт и приложение. Возможность пополнять счет через супертехнологичное приложение Kaspi.kz – это еще один шаг на пути к максимальному комфорту клиентов. Попробуйте новую функцию и делайте ставки в Olimpbet. А всем новым клиентам компания предлагает уникальную акцию и застрахует первую ставку до 10 000 тенге.