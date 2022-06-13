«Акжайык» просматривает троих игроков

Портал Sports.kz сообщил, что «Акжайык» просматривает троих футболистов.

Это 25-летний защитник Глеб Грачев, 32-летний полузащитник Илья Коваленко (оба – Украина) и 26-летний сербский форвард Джордже Ивкович.

Грачев ранее играл в Греции за «Астерас Влахиоти», Коваленко выступал за литовский «Экранас», будучи в аренде из «Черкасс», а Ивкович был игроком ИМТ из Белграда.

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