Исламбек Куат – первый капитан сборной Казахстана из Первой лиги

Полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Исламбек Куат стал первым капитаном – представителем команды Первой лиги.

Проведя в составе «Астаны» шесть матчей в КПЛ, Куат был отправлен в команду первой лиги – «Астану М». Во втором по значимости дивизионе он сыграл пять игр, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Последний раз опорный полузащитник играл в КПЛ 16 апреля.

В составе сборной Казахстана в текущем розыгрыше Лиги наций Куат провел три поединка. Два из них – против Словакии и Беларуси Исламбек отыграл в качестве капитана.

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