Матч Лиги наций Казахстан – Словакия обслужит бригада арбитров из Бельгии

Бельгийская бригада арбитров во главе с Брамом ван Дриссхе обслужат матч Лиги Наций Казахстан – Словакия.

Рефери: Брам ван Дриске (Бельгия);

Помощники рефери: Ромен Девийерс, Кевин Монтени (оба – Бельгия);

Четвертый рефери: Жонатан Лардо (Бельгия);

Видеопомощник рефери: Роб Диперинк (Нидерланды);

Ассистент видеопомощника рефери: Ингмар Оустром (Нидерланды);

Напомним, что матч Казахстан – Словакия состоится 13 июня в Нур-Султане. Начало – в 20:00 по столичному времени.

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