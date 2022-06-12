Мухамеджан Сейсен – самый дорогой вратарь КПЛ по версии Transfermarkt, Покатилов – второй

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Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость голкиперов КПЛ.

В тройку самых дорогих вратарей вошли 23-х летний игрок «Тараза» Мухамеджан Сейсен, вратарь «Актобе» Стас Покатилов и голкипер «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев. 

1. Мухамеджан Сейсен («Тараз») – 700 тысяч евро

2. Стас Покатилов («Актобе») – 650 тысяч евро

3. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар») – 600 тысяч евро

4. Бекхан Шайзада («Ордабасы») – 500 тысяч евро

5-6. Марко Милошевич («Астана») – 450 тысяч евро

5-6. Игорь Шацкий («Шахтёр») – 450 тысяч евро

7-8. Эмиль Балаев («Туран») – 400 тысяч евро

7-8. Данил Устименко («Кайрат») – 400 тысяч евро

9. Александр Заруцкий («Астана») – 350 тысяч евро

10. Эржан Токотаев («Туран») – 300 тысяч евро

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