Мухамеджан Сейсен – самый дорогой вратарь КПЛ по версии Transfermarkt, Покатилов – второй

Немецкий портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость голкиперов КПЛ.
В тройку самых дорогих вратарей вошли 23-х летний игрок «Тараза» Мухамеджан Сейсен, вратарь «Актобе» Стас Покатилов и голкипер «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев.
1. Мухамеджан Сейсен («Тараз») – 700 тысяч евро
2. Стас Покатилов («Актобе») – 650 тысяч евро
3. Мирослав Лобанцев («Кызыл-Жар») – 600 тысяч евро
4. Бекхан Шайзада («Ордабасы») – 500 тысяч евро
5-6. Марко Милошевич («Астана») – 450 тысяч евро
5-6. Игорь Шацкий («Шахтёр») – 450 тысяч евро
7-8. Эмиль Балаев («Туран») – 400 тысяч евро
7-8. Данил Устименко («Кайрат») – 400 тысяч евро
9. Александр Заруцкий («Астана») – 350 тысяч евро
10. Эржан Токотаев («Туран») – 300 тысяч евро
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