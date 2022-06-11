Вороговский: «Хочу сказать всем ребятам спасибо, все бились до конца»

Защитник сборной Казахстана по футболу Ян Вороговский ответил на вопросы журналистов после матча с Беларусью (1:1) в Лиге наций.

– Не могли бы рассказать о моменте с голевой передачей на Аймбетова?

– Мы тренировали этот момент до игры, видимо, получилось оформить. Мы с ним договаривались, что я прохожу по флангам, то он идет на ближнюю штангу – так и получилось. Я рад.

– Как погода повлияла на игру?

– Футбол получился намного быстрее, но в принципе – это футбольная погода, можно сказать английская.

– Для вас ничья – это достижение, победа?

– Мы вели в счете, и мы расстроены, что пропустили в конце встречи. Но хочу сказать всем ребятам спасибо, все бились до конца. Все-таки у нас был тяжелый перелет, и перед игрой пришлось ехать полтора часа. Все равно мы вышли и бились до конца, но так вышло – это футбол.

– Вы сами отметили, что было тяжело добираться с Белграда сюда. Считать ли это преимуществом для сборной Беларуси?

– Считаю, что нет. Мы знали об этом, и были ментально готовы к этому.

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