Сборная Казахстана U-19 минимально уступила Азербайджану во втором матче

Юношеская сборная Казахстана U-19 проиграла сверстникам из Азербайджана (1:2) в товарищеском матче на УТС в Габале.
Голы: Есимбеков (5’) – Салянский (40’ 77’);
Удаления: Труфанов (29’), Мухит (40’) (оба – Казахстан).
Первый матч завершился ничьей – 1:1.
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