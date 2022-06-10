Тренер сборной Беларуси: «Даже не знал, как мы с Казахстаном играли раньше»

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев прокомментировал предстоящий матч с Казахстаном в Лиге наций.

– Как настроение в команде?

– Нормальное. Спокойно готовимся. Провели два матча, теперь идет подготовка к третьему. Хорошо, что между играми на сей раз три дня, чуть больше времени на восстановление. Все идет в рабочем порядке.

– Что знаете о сопернике?

– Сейчас такое время, что секретов нет. Можно посмотреть все игры, увидеть отчеты. У нас все это есть. И мы их прекрасно знаем, и, полагаю, они нас. Все, что нужно, ребятам донесли.

– Учитывая плотный график, можно ли вновь ожидать значительное количество изменений в составе?

– Да, они будут, и довольно-таки большие.

– Павел Павлюченко удачно выступил против сборной Азербайджана. Вновь доверите ему пост номер один?

– Вратари – такие люди, что их лучше не дергать. Парень сыграл хорошо, так что не вижу никакого смысла его менять.

– Казахстанцы – лидеры группы, но им мы никогда не уступали. Это придает уверенности?

– Каждая игра – новая история. Что было в прошлом, уже мало кого интересует. Честно говоря, я даже не знал, как мы с ними играли раньше. Сейчас у них другой состав. Будем настраиваться, а там посмотрим.

– За неделю удалось ознакомиться с Нови-Садом? И довольны ли условиями?

– Если честно, город не посмотрел – было не до этого. А предоставленные условия нас полностью устраивают. Благодарны сербским товарищам, которые все организовали на высоком уровне. Тренировочное и игровое поле в хорошем состоянии, так что в этом плане нет никаких вопросов.

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