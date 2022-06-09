Слух: «Торпедо» может не заявиться в чемпионат Казахстана в следующем сезоне

В социальных сетях появилась информация о том, что усть-каменогорское «Торпедо» может не заявиться на следующий розыгрыш чемпионата Казахстана по хоккею.

Причиной называется возможное банкротство компании «Алма-Сервис», под юридическим лицом которого существовал клуб в последние годы.

Казахстан разрывает на старте Лиги наций: дома обыграли Азербайджан, а на выезде разобрались со словаками

«Мама, запиши меня на теннис». В столице прошел Open Air в честь юбилея Федерации тенниса и дня защиты детей

Казахстан ни разу не выигрывал у Беларуси в футболе: в 2011-м была единственная ничья, а в четырех матчах побеждали белорусы