Ubet — новый титульный спонсор футбольного клуба «Кайсар»

Информация о том, что букмекерская компания Ubet ведет активные переговоры с одним из футбольных клубов Казахстана о заключении спонсорского соглашения получила официальное подтверждение. На специально созванном брифинге представитель букмекера объявил о долгожданном подписании спонсорского соглашения с ФК «Кайсар». Договор с двукратным обладателем Кубка Казахстана будет действовать до конца 2022 года.

Представитель Ubet назвал причину выбора в пользу футбольного клуба «Кайсар». Он отметил, что команда служит уникальным примером стратегически верного подхода к достижению максимальных целей в каждом соревновании. Выстроенная стратегия по созданию современного футбольного клуба привела ФК «Кайсар» в число лидеров Первой лиги и одной из самых стабильных команд страны. Букмекерскую компанию впечатлила вовлеченность каждого сотрудника в процесс и огромное внимание к развитию молодых игроков. Сочетание этих факторов позволяет добиваться серьезных результатов. В выборе партнера большое значение имело популярность команды у болельщиков и громкие титулы. Дважды капитан команды поднимал над головой Кубок Казахстана, который команда выиграла в 1998 и 2019 годах.

Кроме того, в летописи ФК «Кайсар» есть раздел, посвященный участию в престижном турнире Лиги Европы. Официальный представитель БК Ubet выразил уверенность, что «Кайсар» станет регулярным участником европейских кубковых состязаний и будет сражаться за самые высокие места в национальном первенстве.