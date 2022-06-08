1XBET теперь на Kaspi.kz

У пользователей 1XBET появилась уникальная возможность пополнять баланс личного кабинета в приложении Kaspi.kz.

Отличные новости для всех пользователей 1XBET и Kaspi.kz: теперь пополнение аккаунта стало еще удобнее и быстрее. Беспрецедентное сотрудничество двух крупных компаний максимально нацелено на комфортное и простое пользование для своих клиентов.

Стоит отметить, что 1XBET стала первой и на сегодняшний день единственной букмекерской компанией, которая появилась в приложении Kaspi.kz.

«Мы благодарим Kaspi.kz за доверие и рады, что 1XBET стала первой букмекерской компанией в приложении банка. Стремиться быть лучше и ставить перед собой новые цели – вот, что нас объединяет. Мы считаем, что сотрудничество между двумя цифровыми компаниями дадут новые возможности для развития спорта в Казахстане», – отмечают в 1XBET.

Услуга будет доступна в разделе «Платежи», «Другие», во вкладке «Букмекерские компании», а также через поиск с ключевым словом 1XBET.

Минимальная сумма пополнения – 100 тенге, максимальная – 1 000 000 тенге. Услуга в приложении Kaspi.kz будет доступна исключительно для лиц от 21 года, а также у пользователей двух приложений, должен совпадать ИИН.

Напомним, что компания 1XBET существует на рынке Казахстана более 5 лет, и успешно занимает лидирующие позиции. С каждым годом команда 1XBET радует своих пользователей крутыми коллаборациями и продуктами.

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