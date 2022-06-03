Эдгарс Сиксна и Александр Борисевич продолжат карьеру в составе «Сарыарки»

Защитник Эдгарс Сиксна и нападающий Александр Борисевич продлили контракт с карагандинской «Сарыаркой».

Сиксна два сезона подряд признавался лучшим защитником чемпионата Казахстана. В минувшем сезоне он сыграл 63 матча (включая 17 в плей-офф), заработал 61 балл (11+50) и стал самым результативным игроком своего амплуа в чемпионате.

В прошедшем сезоне Александр Борисевич принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, заработав 50 (15+35) очков.

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