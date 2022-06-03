Тихонов об увольнении из «Астаны»: «Не думаю, что они бы поступили так со своим. А я – приезжий»

Экс-тренер «Астаны» Андрей Тихонов прокомментировал увольнение из столичного клуба в прошлом сезоне.

– Тяжело переживали уход из Астаны? В Казахстане с вами очень некрасиво поступили…

– Что ж делать. Это жизнь, не везде хотят, чтобы люди нормально работали. Нужно было что-то показать всем. Не думаю, что они бы поступили так со своим. А я – приезжий: можно было быстренько оформить то, что они сделали, – сказал Тихонов.

В конце 2021-го года КФФ отстранила российского специалиста от соревнований под эгидой организации за то, что Тихонов увел свою команду с поля в знак несогласия с судейством. Позже тренер покинул «Астану», а дисквалификация была сокращена до одного года.

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