Казахстанский тренер стал чемпионом Израиля по футзалу

Казахстанский тренер Георгий Сиоридзе привел «АСА Технион» к победе в чемпионате Израиля по футзалу.

Теперь клуб выступит в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее специалист работал с такими казахстанскими клубами, как «КЭП Астана» и «Прогресс».

«Стальная нога» Мамедов: тренировался с Хабибом и Нганну, три года отдыхал от боев, а теперь хочет драться каждый месяц

«Он начал меня душить и бить по лицу». Игрок «Актобе» Никита Маляров напал на своего брата – экс-защитника «Шахтера» Кирилла Малярова

Как казахстанцы провели сезон в РПЛ: Алип завоевал чемпионство с «Зенитом», Быстров стал основным в «Ахмате», а Зайнутдинову мешали травмы