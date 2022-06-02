Праздник футбола от главного спонсора спортивных эмоций 1XBET

Компания 1XBET устроила настоящий праздник футбола для всех любителей игры номер один в четырех городах Казахстана: Алматы, Актобе, Актау и Кызылорда.

В ночь с 28-го на 29-е мая каждый футбольный болельщик мог окунуться в атмосферу финала Лиги чемпионов и незабываемо провести время в компании друзей и хедлайнеров вечера вместе с главным спонсором спортивных эмоций 1XBET.

В Актобе мероприятие с концертной программой во дворце спорта «Коныс» начал представитель рэп-индустрии Казахстана и амбассадор 1XBET – V $ X V PRiNCE, исполнив для публики свои хиты и новые песни из будущего альбома.

В Актау на «Маңғыстау-Арене», которая рекордно собрала более 3.000 болельщиков футбола выступил местный любимец Jay Leemo.

Кызылорда порадовала публику вкуснейший едой и напитками, а также интересными конкурсами и подарками.

Алматинцы же собрались в баре нашего партнера – ФК «Кайрат», где все вместе могли поучаствовать в интересных викторинах и попытать счастье в розыгрыше наушников Apple AirPods от 1XBET.

По завершению развлекательных мероприятий, все четыре города могли вместе лицезреть на больших экранах главное футбольное событие этой весны – финал Лиги чемпионов УЕФА, где встретились испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

Игра была очень увлекательной. Болельщики вместе и очень активно болели за своих фаворитов, но на радость всем болельщикам «сливочных», минимальную победу (0:1) одержали именно они.

В общем, мероприятия от 1XBET в этот уикенд посетили более 10.000 человек. Организаторы благодарят всех гостей и были очень рады видеть улыбки на лицах каждого, подарив настоящие спортивные эмоции для болельщиков футбола.

Компания 1XBET планирует и дальше радовать жителей регионов Казахстана большими мероприятиями и активностями!