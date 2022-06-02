Казахстанец Дуглас стал серебряным призером России по футзалу

Игрок сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор завоевал серебряные медали чемпионата России.

Его КПРФ уступил в третьем матче финальной серии со счетом 3:4 «Газпром-Югре».

Исход встречи решился в дополнительное время.

КПРФ арендовала Дугласа у «Кайрата», недавно игрок продлил контракт с алматинским клубом.

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