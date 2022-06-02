Первый матч КПЛ-2022 между «Тоболом» и «Таразом» пройдет в Костанае

ПФЛК объявила о переносе двух матчей КПЛ.

Речь идет о игре 25-го тура «Тобол» – «Тараз», которую по просьбе клубов перенесли с 29 октября на 21 августа.

Соответственно, матч 13-го тура в Таразе пройдет не 21 августа, а 29 октября.

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