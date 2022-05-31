Сборная Казахстана сыграет с Беларусью в Сербии

Сборная Казахстана свой гостевой матч Лиги наций против Беларуси сыграет на нейтральном поле.

Игра пройдет в ночь с 10 на 11 июня в 00:45 на стадионе «Караджордже» в сербском городе Нови-Сад.

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