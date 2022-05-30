Агент Бабаев: «Мне кажется, если Михайлис примет предложение топ-клуба КХЛ, «Барыс» не станет чинить препятствий»

Экс-генеральный менеджер сборной Казахстана по хоккею Шуми Бабаев высказал мнение о будущем Никиты Михайлиса, являющегося ограниченно свободным агентом в «Барысе».

– Мне кажется, если Никита примет предложение какого-то топ-клуба КХЛ, то «Барыс» не станет чинить препятствий и пытаться оставить его вопреки желанию, поэтому не будет повторять предложение. Почему? Во-первых, казахстанский клуб получит хорошую компенсацию согласно регламента.

Во-вторых, Михайлис многое отдал команде и заслужил право получить свой шанс в топ-клубе КХЛ. А «Барыс» всегда славился тем, что давал возможность своим игрокам расти дальше. Свежий пример перед глазами, когда клуб отпустил в «Магнитку» 22-летнего защитника Валерия Орехова. Да и для сборной Казахстана это станет плюсом, потому что чем больше ее игроков будет выступать в ведущих клубах нашей лиги, тем лучше.

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