Казахстанец Швырев стал лучшим бомбардиром Кубка России по футболу

21-летний казахстанский нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев стал лучшим бомбардиром Кубка России по футболу.

В 2021-м он выступал в составе московского проекта Кайрата Боранбаева, забив 4 мяча в квалификационных стадиях турнира.

Московский «Кайрат» прошел в групповую стадию Кубка России, однако там проиграл оба матча, не забив ни «Ротору», ни «Ахмату».

Такое же количество голов (4) на счету Квинси Промеса («Спартак») и Максима Лаука («Енисей»/«Кубань»).

При этом Швыреву потребовалось провести 5 матчей, в то время как у Лаука и Промеса 4 и 3 игры соответственно.

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