Евгений Задоя присоединился к «Аксу» через три месяца после подписания контракта. Он не мог покинуть Украину

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что 31-летний украинский полузащитник Евгений Задоя присоединился к «Аксу».

Он подписал контракт с командой еще в феврале, однако затем отправился с турецкого УТС на краткосрочный отпуск домой и не смог вернуться обратно, поскольку гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать территорию страны.

Теперь игроку предстоит набрать форму.

«Вернулся в клуб и тренер павлодарской команды Владимир Аржанов, а вот нападающий Максим Марусич продолжает оставаться на родине», – добавил источник.

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