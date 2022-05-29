Министр культуры и спорта Казахстана Абаев с подстраховкой поднял стокилограммовую штангу

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев посетил чемпионат мира по пауэрлифтингу в Алматы в качестве гостя.

Из лежачего положения он трижды поднял штангу весом в 100 килограмм с подстраховкой.

Чемпионат мира по пауэрлифтингу проходил с 21 по 29 мая.

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