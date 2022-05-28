Казахстанка Дубовицкая завоевала бронзу Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

В Юджине (США) прошли легкоатлетические состязания в рамках Бриллиантовой лиги Prefontaine Classic (Eugene Diamond League).
Казахстанка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту.
Ее результат – 1,93 м.
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