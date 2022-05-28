«Арлан» заключил пробное соглашение с форвардом из системы «Ак-Барса» Окружновым

«Арлан» заключил пробное соглашение с 20-летним форвардом из системы казанского «Ак Барса» Тимофеем Окружновым.

Последние три сезона Окружнов выступал за «Спутник» из Альметьевска, набрав в общей сумме 81 (28+53) очка в 163 матчах МХЛ.

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