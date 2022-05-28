Меркель может уйти из «Газиантепа»

Теги сборная Казахстана по футболу Александр Меркель Газиантеп Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Выступавший за сборную Казахстана полузащитник Александр Меркель может покинуть турецкий «Газиантеп».

Портал Babahaber сообщил, что если казахстанец решит найти новый клуб, ему позволят уйти. Однако скорее всего он останется в своей команде.

Будущее Меркеля прояснится в ближайшие дни.

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