Белорусский нападающий о переходе в «Бастию»: «Я уже должен был ехать в «Ордабасы». Даже купил билет»

Белорусский нападающий украинского «Колоса» Николай Золотов, проведший концовку сезона-2021/22 в «Бастии», рассказал о несостоявшемся переходе в «Ордабасы».

– Я уже должен был ехать в «Ордабасы». Даже купил билет за свои деньги, в клубе сказали, что возместят все по прилету. Выехал из Украины и, пока ехал по Польше в Беларусь, мне написал агент, что есть конкретный вариант [с «Бастией»]. Они хотят [взять в аренду], осталось только договориться по условиям. А я, когда увидел сообщение, уже пересек границу. Эти час-два сыграли большую роль. Все-таки если бы были в Польше, мог бы без визы спокойно уехать во Францию – у меня не было бы проблем с получением визы в Беларуси. Так бы оказался на Корсике раньше, было бы больше времени проявить себя там.

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