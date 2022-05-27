Жалолиддинов: «Перешел в «Кайрат» из-за Бердыева»

Узбекистанский полузащитник «Кайрата» Жасурбек Жалолиддинов рассказал, почему выбрал алматинский клуб.

– Я не смотрел на то, что это Казахстан. Честно говоря, когда я впервые услышал о предложении, даже не хотел об этом думать. Позже я услышал, что Курбан Бердыев занял пост тренера команды. Когда оставалось два дня, по совету близких я принял решение. Откровенно говоря, я перешел в «Кайрат», потому что у Бердыева широкий круг влияния и большой опыт.

– Как складываются ваши отношения с тренером?

– У нас дружеские отношения. Я принял предложение «Кайрата», потому что Бердыев хотел видеть меня в своей команде. Работая с Бердыевым, я многому учусь: как вести себя не только на поле, но и за его пределами. Тренер учит, что мы в первую очередь должны быть хорошими людьми. Также следует отметить, что он очень сильный тактик. Он рассказывает, как обыгрывал «Барселону» и «Баварию». Веря в себя, можно победить любого противника. Знакомство с Бердыевым многому меня учит и я ни о чем не жалею.

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